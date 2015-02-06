صحة قنا توقع الكشف الطبي على 59 مرشحا للنواب

أعلن الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 59 مرشحا محتملا للبرلمان خلال اليوم الأول من بدء توقيع الكشف عليهم بمستشفى اليوم الواحد بمدينة قنا.

> وأضاف خضارى أنه تتم توفير 3 مجموعات طبية من مختلف التخصصات بالمستشفى تولت الكشف عليهم موضحا أنه تم عمل التحاليل والأشعه اللازمة لهم وسيتم إخبار المرشح بنتيجة الكشف خلال 48 ساعة من الكشف وسيتم تسليمها للمرشح شخصيا ولن يتم تسليمها لأى شخص ينوب عنه.

> وأشار إلى أنه من بين المرشحين الذين خضعوا للكشف سعد إبراهيم وكيل المجلس المحلى السابق ومحمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس محلى سابق وعبدالله أبوالعلا نائب سابق وسيد فؤاد أبوزيد نائب شورى سابق عن الوطنى المنحل والدكتور نبيل الأحمر مدير مستشفى الهلال و محمد حسن العجل وإمبارك ابوالحجاج نائب سابق عن الوطنى وعوض بشرى عن حزب مستقبل وطن و محمد طايع نائب سابق ومحمد جاب الله نائب سابق عن حزب النور.