أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

صحة قنا توقع الكشف الطبي على 59 مرشحا للنواب

Google+ Print
صحة قنا توقع الكشف الطبي على 59 مرشحا للنواب صحة قنا توقع الكشف الطبي على 59 مرشحا للنواب

وزير الصحة

أعلن الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا أنه تم توقيع الكشف الطبى على 59 مرشحا محتملا للبرلمان خلال اليوم الأول من بدء توقيع الكشف عليهم بمستشفى اليوم الواحد بمدينة قنا.
> وأضاف خضارى أنه تتم توفير 3 مجموعات طبية من مختلف التخصصات بالمستشفى تولت الكشف عليهم موضحا أنه تم عمل التحاليل والأشعه اللازمة لهم وسيتم إخبار المرشح بنتيجة الكشف خلال 48 ساعة من الكشف وسيتم تسليمها للمرشح شخصيا ولن يتم تسليمها لأى شخص ينوب عنه.
> وأشار إلى أنه من بين المرشحين الذين خضعوا للكشف سعد إبراهيم وكيل المجلس المحلى السابق ومحمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس محلى سابق وعبدالله أبوالعلا نائب سابق وسيد فؤاد أبوزيد نائب شورى سابق عن الوطنى المنحل والدكتور نبيل الأحمر مدير مستشفى الهلال و محمد حسن العجل وإمبارك ابوالحجاج نائب سابق عن الوطنى وعوض بشرى عن حزب مستقبل وطن و محمد طايع نائب سابق  ومحمد جاب الله نائب سابق عن حزب النور.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا