دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة تحسّن أوضاع 44 أسرة

سعت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة إلى تحسين أوضاع 44 أسرة من ذوي الدخل المحدود من خلال معارض الأسر المنتجة التي تنظمها أو التي تقام في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدائرة بضرورة فتح المجال أمام هذه الأسر، للإسهام والمشاركة في فعاليات المجتمع، والإسهام في تذليل العقبات المادية بتوفير مدخول مادي يساعدهم ويمكّنهم من تعزيز قدراتهم بالإنتاج المنزلي.

وتقوم الدائرة بتنظيم معارض للأسر المنتجة بالشارقة وجميع فروعها التابعة لها بالمناطق المختلفة، كالبطائح والذيد ومليحة وكلباء ودبا الحصن والحمرية وخورفكان والمدام.

وتضم المعارض المختلفة منتجات منزلية متنوعة تشمل البخور والعطور والكريمات المصنعة بأيدي الأسر والأعشاب العطرية والحناء والمداخن المزخرفة وغيرها.

وقالت علياء عبيد الزعابي، مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، إن الدائرة تسعى من خلال تنظيم معارض الأسر المنتجة إلى رفع مستوى الأفراد والأسر بالانتفاع من الخدمات، وصولاً بهم إلى الاستقلالية والحياة الكريمة، وتأهيل المستفيدين للاعتماد على الذات والاستقلالية، وتشجيع الاكتفاء الذاتي، والتشجيع على الدخول في سوق العمل الإنتاجي.