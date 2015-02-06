خالد القاسمي يكرّم صاحب حساب «ماي راك»

كرم الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، أمس بالديوان الأميري برأس الخيمة، حمد المعمري، صاحب حساب «ماي -راك» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، لجهوده في تغطية الأحداث والفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية التي تستضيفها إمارة رأس الخيمة، فضلاً عن المناظر الطبيعية والأماكن السياحية التي تزخر بها الإمارة.

وأثنى الشيخ خالد بن سعود على الجهد الشخصي الذي يبذله المواطن حمد المعمري، في سبيل إيصال الصورة الحقيقية التي تتمتع بها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، من مناطق سياحية ومناظر طبيعية، وأحداث تعكس ما وصلت إليه الإمارة من تطور عمراني وحضاري وثقافي، مؤكداً أن الترويج للمنجزات الحضارية التي حققتها دولة الإمارات، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لا تقتصر على الجهات الاتحادية والحكومية بالدولة فقط، بل هناك مسؤولية وطنية تجاه أبناء الدولة للقيام بدورهم الوطني في إيصال الرسالة الحقيقية التي تعبّر عن إنجازات الدولة في شتى المجالات، عبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، إذ تأتي مواقع التواصل الاجتماعي في وقتنا الحاضر في مقدمة الوسائل الإعلامية التي لقيت صدى عالمياً وانتشاراً واسعاً.

وأكد الشيخ خالد بن سعود القاسمي أن حمد المعمري يمثل العديد من شباب الوطن الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية إيصال الرسالة الإعلامية عن منجزات الدولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بدافع حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة.

من جانبه، توجه حمد المعمري بالشكر والتقدير للشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي على التكريم، مشيراً إلى أن حساب «ماي-راك» الذي أنشئ قبل سنة يهتم بنقل الأحداث والفعاليات والمناظر الطبيعية والسياحية في رأس الخيمة، بالتعاون مع مختلف الحسابات في داخل الإمارة وخارجها،