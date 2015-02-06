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بالفيديو.. «عكاشة» يدعو لـ«مليونية الشيكولاتة»

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عرضت الإعلامية حياة الدرديري، البيان الذي أصدره الدكتور توفيق عكاشة، الذي طالب من خلاله الشعب بالاحتشاد بالملايين لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرر أن يزور ، الاثنين المقبل، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح .

وقالت «الدرديري»، من خلال برنامجها «مصر اليوم»، على قناة «الفراعين»، إن الدكتور توفيق عكاشة، يدعو جموع الشعب المصري بالنزول بالملايين في الشوارع والميادين، لاستقبال الرئيس الروسي بوتين بـ «الشيكولاتة والورد» إلى جانب تعليق لافتات مكتوب عليها عبارات ترحيب بكافة لغات العالم.

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