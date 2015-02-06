فيديو.. أحلام تجدد هجومها على «ياسمينا»: أتحدى هاني شاكر يثبت جمال صوتها

نفت النجمة الإماراتية أحلام اتهامها بالغرور والتكبّر والعجرفة، فيما تمسكت بعدم إعجابها بصوت متسابقة «Arabs Got Talent» ياسمينا.

وتمسكت المطربة الإماراتية، في حوارها لقناة «العربية»، بعدم إعجابها بصوت متسابقة الموسم الرابع من برنامج «Arabs Got Talent» المصرية، ياسمينا، وعادت لتؤكد أن صوتها «خاوي» على حد وصفها.

واستدلّت أحلام على صحة رأيها في ياسمينا برأي المطرب هاني شاكر، عندما اكتفى بالتعليق عنها قائلا: «ادعموها»، دون أن يشيد بصوتها.

وقالت أحلام إنها تكنّ كل التقدير للصحفيين المصريين ردا منها على انتقاد البعض منهم لصوت «ياسمينا»، فيما وصفت الصحفي محمد الغيطي بـ «التافه»، ووجّهت له رسالة هي: «خلليك مع متابعيك على تويتر البالغ عددهم 900 فقط، وإذا أردت أن تشتم الملكة «فاشتم أحلام».

وأوضحت: «هاني شاكر يعتبر خليفة المطرب الراحل عبدالحليم حافظ، وأتحداه أن يقول أن صوت «ياسمينا» جميل، «وأنا لا أحمل أي ضغينة تجاهها لأنني لا أعرفها شخصيا ولكنني أقول رأيي عنها من ناحية أكاديمية بحتة وأتمنى أن تكون هي خليفة أم كلثوم».

وأكدت أحلام أن تغزّلها في زميلها ببرنامج «Arab Idol» النجم وائل كفوري ليس نكاية في زميلها السابق في البرنامج النجم راغب علامة.

وقالت إنها لم تتضايق أبدا عندما قام «كافوري» بتقليدها في أحد حلقات البرنامج لأنها تكنّ له كل التقدير والاحترام، وأشارت أنها قلّدته في المقابل ولم يكن مستاء من هذا، بحسب حديثها لقناة «العربية».

وتعتبر أحلام نفسها أنها قوية الشخصية بسبب صعودها لقمة الشهرة والنجاح من الصفر، وليست مغرورة ومتعجرفة كما يراها بعض المتابعين لها.

وقالت: «أنا لست مغرورة، وبنيت نفسي من الصفر، وحتى أصل يجب أن أكون قوية، ولكن أنا لست متعجرفة وأحب جمهوري»، وأشارت إلى أن معجبيها الذين اعتادت تسميتهم بـ «الحلوميين»، بمثابة شعبها الذي لا يرضى أن تطال ملكته بسوء.

وترى أنه من حقها أن ترد على منتقديها بعنف عبر حسابها على «تويتر»، وبررت هذا قائلة: «من حقي أن أرد مهاجميني لأننا بشر في النهاية، كما أننا نحن الفنانين نمتاز عن غيرنا بأننا شديدو الحساسية».

وقالت أحلام بكل ثقة إنه لا يوجد أحد ينافسها غنائيا سواء على الساحة الخليجية أو العربية، وأفصحت أنها تشعر بالقهر عندما لا يتحدث الناس عن فستان من فساتينها، لأنها بذلك تعتبره لم ينجح في إثارة الجدل من حولها.