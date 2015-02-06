إنفوجرافيك - رونالدو.. 30 عاما وطموح بلا نهاية

(إفي): بعد أسابيع من فوزه بالكرة الذهبية الثالثة في مشواره واعترافه بانه يسعى للتتويج بالرابعة ليتعادل مع غريمه اللدود الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإسباني بـ28 هدفا يكمل اليوم كريستيانو رونالدو 30 عاما.

ولكن في الفترة بين الاحتفال بالكرة الذهبية وعيد ميلاده واجه كريستيانو أزمتين تعكسان أن أفضل لاعب في العالم حاليا مثله مثل أي إنسان آخر يمر بلحظات ضيق في حياته الشخصية والكروية أيضا فقد انفصل عن رفيقته العاطفية عارضة الأزياء الروسية إرينا شايك وطرد للمرة التاسعة في مشواره والخامسة بقميص ريال مدريد بعد أن ركل أحد لاعبي فريق قرطبة في مباراة بالدوري الإسباني.

حياته الصعبة منذ البداية حيث ولد في مدينة فونتشال في جزيرة ماديرا وسط أسرة متواضعة وتوفي والده أثناء طفولته كما وقع شقيقه في فخ إدمان المخدرات، دفعت كريستيانو إلى أن يبحث عن "الكمال" ويسعى لـ"دخول تاريخ كرة القدم كأفضل لاعب"، وفقا لما صرح به مؤخرا.

وعكست حياة كريستيانو إصراره وتفانيه من أجل كرة القدم، فمنذ أن كان في الـ12 من عمره ترك منزل أسرته لينضم إلى ناشئي فريق سبورتنج لشبونة، حيث بدأ مسيرته ولعب لأول مرة في دوري الدرجة الأولى البرتغالي وهو في سن الـ17.

وعن الصعاب التي واجهت كريستيانو قالت والدته دولوريس أفييرو "كريسيتانو رأى ما الذي يمكن ان يفعله الكحول والمخدرات للأشخاص المقربين وهذا ساهم بشكل من أشكال في ان يصبح ما هو عليه اليوم".

واضافت "هذا يفسر أن كريستيانو ليس لديه عادات سيئة فهو لا يدخن ولا يشرب الكحول وإدمانه الوحيد هو كرة القدم"، مؤكدة أن "نقطته الأقوى" من الناحية النفسية هو طموحه لأن يصبح "الأفضل".

وأثبت كريسيتانو هذا الطموح في كل مكان مر عليه أولا في سبورتنج لشبونة (2002-2003) ثم المواسم الستة التي قضاها في مانشستر يونايتد (2003-2009) وحاليا في ريال مدريد الذي انضم إليه في يوليو 2009 مقابل 94 مليون يورو (130 مليون دولار).

وفي موسمه السادس بصفوف ريال مدريد وبعد ان توج بلقب دوري الأبطال الأوروبي العاشر للملكي ومونديال الأندية، قال كريسيتانو عن الفريق وزملائه "هم أفضل زملاء في مسيرتي. أنا سعيد لأنني أمتلك زملاء رائعين، وكذلك جهاز فني، يشكل جزءا من النجاح الكبير لهذا الفريق. نحن سعداء للغاية"، كما صرح مؤخرا لمجلة (فرانس فوتبول) بانه "يعتزم اللعب بأعلى مستوى لخمس أو ست أو سبع سنوات أخرى".

وهو الأمر الذي يتفق مع توقعات وكيل اعماله وصديقه جورجي مينديش، أحد أكثر الأشخاص معرفة بالنجم البرتغالي، حيث قال "أنا شبه متأكد من أنه سيعتزل في ريال مدريد عندما يكون في عمر 38 أو 39 عاما لأن أمامه المزيد من السنوات ليلعب.

فالجميع يعرف كم هو محترف وهو أفضل مثال لشخص حريص على نفسه ويهتم بها".

وفي هذا الصدد قال كريستيانو للمجلة الفرنسية "إذا استطعت ان ألعب لمزيد من السنوات أكثر من 60 مباراة في الموسم فهذا سيكون لاهتمامي بنفسي".

ويبدو أن جمهور رونالدو ليس في الملاعب فحسب بل في الشبكات الاجتماعية أيضا، فصاروخ ماديرا يحظى بنحو 105 "أصدقاء" على "فيسبوك" وأكثر من 32 مليون متابع على "تويتر" ، فضلا عن 119 مليون مرجعية عندما يتم كتابة اسمه على محرك البحث "جوجل".

كل هذا دفع مجلة "فوربس" عام 2013 لوضعه في المركز الثاني بقائمة أعلى الرياضيين دخلا في العالم خلف الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر جونيور.

فعلى مدار 2013 بلغ إجمالي دخل رونالدو 67.5 مليون يورو (نحو 76 مليون دولار) ، منها قرابة 44 مليون (49.61 مليون دولار) من الرواتب والجوائز والباقي من عقود الدعاية.

ومن جانبها، كشفت مدرسة التسويق البرتغالية "IPAM" أن صورة كريستيانو الدعائية تقدر قيمتها بـ54 مليون يورو (60.89 مليون دولار) ما يجعله الرياضي الأغلى في العالم، حتى ولو كان لاعب كرة قدم رائع لمعجبيه، ومستفز ومتغطرس لمنتقديه.