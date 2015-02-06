رفض طعن مارسيلو واللاعب يغيب عن مواجهة أتليتكو

(إفي): رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الطعن الذي تقدم به ريال مدريد في البطاقة الصفراء التي حصل عليها مارسيلو خلال مواجهة سيفيليا في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من الليجا والتي أقيمت مساء الأربعاء في سانتياجو برنابيو وانتهت لصالح الميرينجي بهدفين لواحد.

وتقدم الريال بمقطع مصور أمام اللجنة يقول إنه يثبت عدم ارتكاب مخالفة في الكرة التي أشهر فيها الحكم إجليسياس فيانويفا البطاقة الصفراء بحق اللاعب.

والبطاقة هي الخامسة التي يحصل عليها اللاعب البرازيلي، لذا فحال تأكيدها سيغيب مارسيلو عن المواجهة المرتقبة التي تجمع الميرينجي بأتليتكو مدريد في المباراة التي تقام السبت المقبل.

ورغم ذلك، لا تزال آمال الريال قائمة، حيث يمكنه اللجوء إلى لجنة الاستئناف، التي قد تدعم قرار المسابقات، ومن بعدها محكمة التحكيم الرياضي.

ومن المقرر أن يتقدم الريال بطعن أمام لجنة الاستئناف التي تجتمع الجمعة، وإذا أيدت القرار، فقد يلجأ الفريق الملكي إلى محكمة التحكيم الرياضي، التابعة لوزارة الرياضة، والتي تعقد في نفس اليوم وذلك للمطالبة بتعليق الانذار بشكل احترازي.