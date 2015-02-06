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برشلونة يوقع اتفاق تعاون مع الفاتيكان

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برشلونة يوقع اتفاق تعاون مع الفاتيكان برشلونة يوقع اتفاق تعاون مع الفاتيكان

الفاتيكان،(إفي): وقع نادي برشلونة الإسباني اليوم اتفاق تعاون مع المؤسسة الاجتماعية في الفاتيكان (سكولاس أوكورينتس)، والتي تهدف للترويج للتعليم.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه في الفاتيكان رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو ونائبه للشئون الاجتماعية جوردي كاردونر ومسئولو المؤسسة، يتعهد البرسا بانتاج مقاطع مصورة يقوم لاعبوه ببطولتها وتبث قيم التضامن والصداقة.

وسيكون بمقدور سكولاس نشر هذه المقاطع المصورة في مدارسها وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتعهد النادي الكتالوني بالمشاركة في تأهيل المعلمين الذين يعملون في المراكز التي تديرها المؤسسة.

وفي خطوة رمزية لهذا التعاون، من المقرر أن تشهد مباراة برشلونة أمام مالاجا، والتي تقام على ملعبه في 21 من الشهر الجاري، زراعة شجيرة زيتون حصلت على مباركة بابا الفاتيكان.

يشار إلى أن (سكولاس أوكورينتس) هي مؤسسة اجتماعية تابعة للفاتيكان وكان البابا فرانسيس يشرف عليها حينما كان لا يزال كبيرا لأساقفة العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس، وتضع ضمن أولوياتها تأسيس عالمية من المدارس لنشر المعرفة والمشروعات التعليمية.

وجاء التوقيع على الاتفاقية في اطار المؤتمر التعليمي الدولي الرابع لمؤسسة (سكولاس اوكورينتس).

وبعد التوقيع على الاتفاقية، عقد بابا الفاتيكان فرانسيس لقاء خاصا مع بعثة النادي الكتالوني، حيث سلمه بارتوميو قميص البرسا.

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