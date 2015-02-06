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«الخطيب»: إسرائيل تساعد الجماعات المسلحة في سيناء

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طالب المحلل السياسي الفلسطيني، المستشار طه الخطيب، حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بالابتعاد عن اللعب على الحدود المصرية.

وتساءل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية، إيمان الحصري، في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء الخميس: «لماذا تفصل حماس نفسها كفصيل فلسطيني عن المشهد السياسي بعيدًا عما يحدث في ؟ نحن حذرنا حماس من أن تصبح جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن إذا قبلت حماس أن تنساق في مشروع الإخوان فيجب أن تبعد عن اللعب على الحدود المصرية، لقد شاركت في 18 حربًا والجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي لم يطلق رصاصة على فلسطيني».

وأضاف: «الأنفاق في مصر كانت تنعش الفلسطينيين، إلى أن حوّلت حماس الأنفاق إلى أفاعٍ فاضطرت مصر أن تدفنها، وأنا أقول إن إسرائيل تساعد الجماعات المسلحة في سيناء والشيخ زويد، فإذا كانت إسرائيل في الملعب يجب أن أكون مع مصر ضد إسرائيل، فمصر إذا لم تكن بخير، فلسطين لن تكون بخير».

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