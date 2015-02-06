النيابة تعيد استجواب أفراد الشرطة فى تحقيقات مقتل شيماء الصباغ

كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة أعادت، الخميس، استجواب أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين فى محيط حادث مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومن بينهم الشرطى الذى ظهر ملثماً.

وقالت المصادر إن النيابة واجهت أفراد الشرطة بمعلومات جديدة كشفت عنها التحقيقات، وتوصلت لمعلومات قد تقود إلى المتهم، لكنها لم توجه اتهاماً لأحد منهم، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع، ورفضت المصادر الإفصاح عما إذا كان المتهم ينتمى للشرطة أم لا.

من جانبه قال اللواء محمد قاسم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إن مديرية أمن القاهرة قدمت كشفاً بأسماء الضباط وأماكن خدمتهم يوم الواقعة، أثناء تنظيم مسيرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ما يفيد عدم تورط أى منهم فى الجريمة، وإن جمع المعلومات يتم على قدم وساق من خلال فريق بحث على أعلى مستوى، يستعين بتفريغ الكاميرات والصور الفوتوغرافية التى تم التقاطها للواقعة من بدايتها وحتى سقوط «شيماء» قتيلة برصاص تبين أنه خرطوش، حسب التقارير الفنية.