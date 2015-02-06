الأحد.. إنطلاق قافلة متكاملة ومتعددة الأنشطة لخدمة مواطني وسط سيناء

تنطلق يوم الأحد المقبل القافلة المتكاملة متعددة الأنشطة لتقديم الخدمات الشاملة لمواطني قرى مركز نخل بوسط سيناء.

وأعلنت سناء جلبانة مقرر المجلس القومى للأمومة والطفولة ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بفرع شمال سيناء أن القافلة تأتي بناء على توجيهات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وبالتنسيق مع نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة نخل .

وقالت إن القافلة يشارك فيها الهلال الأحمر المصرى ومديريتى التضامن الإجتماعى والطب البيطرى والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى جانب المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة والأزهر الشريف.

وأضافت أن مهمة القافلة هى تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين من تصادق على حالات الزواج القبلى وإجراء امتحانات محو أمية وتحصين الأغنام والماعز وعلاجها علاوة على توزيع مساعدات على الأسر الفقيرة والمحتاجة والتوعية الدينية والتعريف بسماحة ووسطية الإسلام ومساعدة المواطنين على إستخراج جميع الأوراق الثبوتية من بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد وغيرها .

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع عدد 500 بطانية وعدد 170 كرتونة مواد غذائية وعدد من المراتب والمخدات مؤكدة أن القافلة ساهمت في 30 حالة زواج قبلى ، وإجراء امتحانات محو الأمية لعدد 15 فردا وتسليم شهادات محو الأمية لعدد 5 آخرين سبق نجاحهم فى الامتحانات .

كا وزيعت عدد 200 بطانية وعدد 100 كرتونة مواد غذائية وعدد 50 مرتبة وعدد 50 مخدة على الأسر المحتاجة إلى جانب تحصين عدد 42 رأس أغنام وماعز ، وتقديم العلاج لعدد 40 رأسا أخرى .