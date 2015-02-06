مبروك، أنت حامل. سواءٌ أجريت فحص الحمل أم لم تجريه بعد، فهناك أعراض الحمل المعروفة بين النساء، والتي تعطيك المؤشرات على حدوث الحمل كالغثيان، الإرهاق، آلام الثدي، نزيف اللثة والتشنجات وغيرها. ولكن ماذا عن أعراض الحمل غير المعلنة؟ طبيبك لن يتوقف عندها؛ كونها لا تشكل قلقاً صحياً، وكذلك لا تتحدث عنها صديقاتك؛ لأنها محرجة!



في هذا الموضوع تحدثت الكاتبة (Trish Booth)في كتابها «سين وجيم الحمل» عن الأعراض غير المعلنة، أسبابها وطرق التعامل معها:

التبول اللاإرادي عند الضحك:

- السبب: كثرة تناولك السوائل وضغط الجنين على المثانة.

- الحل: اذهبي للمرحاض مراراً، وقومي بتمارين شد عضلات عنق الرحم.



انتفاخ المعدة والغازات:

- السبب: حركة هورمون البروجيسترون في جسمك.

- الحل: تفادي الأطعمة التي تسبب لك انتفاخ البطن. إن ازدادت الحالة فمن الأفضل مراجعة الطبيب.



الشخير أثناء النوم:

- السبب: انتفاخ بعض الغدد في أنفك، والتي تجبرك على التنفس من خلال فمك

- الحل: حاولي النوم على الجنب، واستعيني بجهاز تنقية الهواء في الغرفة.



كثرة التعرق:

- السبب: زيادة ضخ الدم في جسمك يزيد من درجة حرارته، والتعرق وسيلة لموازنة درجة الحرارة.

- الحل: ارتدي الأنسجة الخفيفة، وتناولي السوائل بكثرة وكذلك استخدمي البودرة للجسم؛ فإنها تفيد أيضاً.



زيادة إفراز اللعاب في الفم:

- السبب: غير معروف، ولكن من الأرجح أن يكون بسبب التغييرات الهرمونية.

- الحل: الابتعاد عن الأطعمة المالحة، وشرب الماء مع شريحة ليمون.

بقع داكنة اللون على بشرة وجهك:

- السبب: زيادة إفراز مادة الميلانين

- الحل: استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس يخفف من ظهور هذه البقع.

ظهور الأنسجة الدموية على ذراعيك، صدرك، وعنقك.

- السبب: زيادة إنتاج الدم.

الحل: سيخف ظهور هذه الأنسجة، ولن تختفي تماماً. ويمكن استخدام الماكياج لإخفائها.



زيادة حجم حلمة الصدر

- السبب: استعداد الغدد لإفراز الحليب، ولجعل الحلمة لزجة لتسهيل عملية الرضاعة.

- الحل: ليس باستطاعتك عمل شيء. بعد الولادة وفطام الطفل سيعود كل شيء كالسابق.



أنسجة دموية بنفسجية اللون في ساقيك.

- السبب: الضغط الذي يشكله الرحم على الساقين.

- الحل: تجنبي الوقوف لفترات طويلة، وحاولي رفع ساقيك عند الجلوس.



أحذيتك تضيق وليست على قياسك.

- السبب: انحباس السوائل في الجسم وهذه حالة طبيعية، وربما قياس قدمك يكبر وقد لا يعود لحجمه السابق.

- الحل: الراحة هي المفتاح، استعيني بأحذية مريحة، ولا ترغمي القدم للبس الحذاء القديم الضيق.



- صوتك يتغير:

- السبب: التغير في هورموني الإستروجين والبروجسترون قد يسبب انتفاخاً في الحبال الصوتية.

- الحل: عليك الانتظار؛ فصوتك سيعود بعد الولادة.