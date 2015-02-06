بالفيديو: كيفَ تلمّعينَ "اكسسواراتِك" الفضيّة؟

قد تفقدُ "الاكسسواراتُ" والحُلي الفضيةُ بريقَها؛ نظراً لكثرةِ استعمالِها فتتخلّى الكثيراتُ عن ارتدائِها.

"سيدتي نت" يقدمُ لكِ طريقةً سهلةً تعيدُ رونقَ "اكسسواراتك".

*أنتِ بحاجةٍ الى:

- قطعةٍ من القصدير.

- وعاءٍ.

- ملعقةٍ من "البايكينغ صودا".

- ملعقةٍ من الملح.

- كوبٍ من الماءِ الساخن.

- ملعقةِ خشب.

- محرمةٍ.

*الطريقة:

1- قومي بتبطين الوعاءِ بقطعةٍ من القصدير، معَ الحرصِ على أن تكونَ الجهةُ اللمّاعةُ من فوق.

2- ضعي "الاكسسوار" في داخلَ الوعاء.

3- أضيفي إليه ملعقةً من "البايكينغ صودا"، وملعقةً من الملحِ، ومن ثم اسكبي الماءَ الساخن.

4- ادعكي "الاكسسوار" بواسطةِ ملعقةِ الخشب.

5- وأخيراً، قومي بتجفيفِه بالمحرمة.

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