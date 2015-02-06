بالفيديو: كيفَ تلمّعينَ "اكسسواراتِك" الفضيّة؟

الخميس 05-02-2015 18:17
قد تفقدُ "الاكسسواراتُ" والحُلي الفضيةُ بريقَها؛ نظراً لكثرةِ استعمالِها فتتخلّى الكثيراتُ عن ارتدائِها.
"سيدتي نت" يقدمُ لكِ طريقةً سهلةً تعيدُ رونقَ "اكسسواراتك".
*أنتِ بحاجةٍ الى:
- قطعةٍ من القصدير.
- وعاءٍ.
- ملعقةٍ من "البايكينغ صودا".
- ملعقةٍ من الملح.
- كوبٍ من الماءِ الساخن.
- ملعقةِ خشب.
- محرمةٍ.
*الطريقة:
1- قومي بتبطين الوعاءِ بقطعةٍ من القصدير، معَ الحرصِ على أن تكونَ الجهةُ اللمّاعةُ من فوق.
2- ضعي "الاكسسوار" في داخلَ الوعاء.
3- أضيفي إليه ملعقةً من "البايكينغ صودا"، وملعقةً من الملحِ، ومن ثم اسكبي الماءَ الساخن.
4- ادعكي "الاكسسوار" بواسطةِ ملعقةِ الخشب.
5- وأخيراً، قومي بتجفيفِه بالمحرمة.
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