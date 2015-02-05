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أي مكياج للحجاب الأبيض؟

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أي مكياج للحجاب الأبيض؟ أي مكياج للحجاب الأبيض؟

هل  ترغبين في ارتداء  غطاء رأس أبيض وتخافين من أن تفقد إطلالتك بريقها؟ إليك من سيدتي خطوات وضع مكياج خفيف يليق بإطلالة الأبيض.

إليك  الخطوات لمكياج  طبيعيّ يليق بإطلالاتك:
1-اهتمي بتنظيف بشرة وجهك جيداً.
2.قومي بتأسيس وجهك بشكل كامل، واستخدمي ما هو مناسب لدرجة لون بشرتك كي يبدو اللون طبيعياً.
3-ضعي القليل من الكونسيلير تحت عينيك.
4-استخدمي بودرة الإضاءة تحت عينيك وأسفل الحاجب.
5-ظلال العيون الترابي سيكون مناسباً لميكاجك.
6-ارسمي الأي لاينر الرفيع فوق جفنيك، واعتمدي المسكرا لعيون عربيّة بامتياز.
7-اختاري أحمر شفاه من تدرّجات اللون الطبيعي؛ فالزهري مناسب للبشرة الفاتحة، فيما الخوخيّ هو الخيار الأفضل للبشرة السمراء.

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