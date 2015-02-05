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جبهة “مصر بشبابها” بالإسماعيلية تنظم وقفة ضد الإرهاب

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جبهة “مصر بشبابها” بالإسماعيلية تنظم وقفة ضد الإرهاب جبهة “مصر بشبابها” بالإسماعيلية تنظم وقفة ضد الإرهاب

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جانب من الوقفة

ظم العشرات من أعضاء جبهة “ بشبابها” بالإسماعيلية تظاهرة ضد الإرهاب بميدان الممر بوسط مدينة الإسماعيلية. 

ورفع المشاركون فى التظاهرة لافتات تطالب بالقصاص للشهداء ضحايا الارهاب من المدنيين والجيش والشرطة وسرعة الفصل فى قضايا الارهاب.

وأكدوا وقوفهم خلف الرئيس والجيش والشرطة فى مواجهة الارهاب وهتفوا تحيا مصر والجيش والشرطة والشعب أيد واحدة.

وقال أحمد حسين، منسق الوقفة أن الوقفة رسالة الى كل أبناء الجيش والشرطة بأن الشعب فى خندقهم ضد الارهاب وأنه سيتم القضاء على الارهاب من جذوره وأنهم يؤيدون خطط الرئيس السيسي فى الحرب على الارهاب.

استمرت الوقفة نحو الساعة وشارك فيها عدد من المواطنيين وأعضاء القوى السياسية والائتلافات الشبابية.

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