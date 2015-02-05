ضبط ٥٦ الف أمبول مع عامل قبل سفره للسعودية بمطار برج العرب

احبطت جمارك مطار برج العرب الدولى محاولة تهربب ٥٦ ألف امبول ماركة “ديفا رول آس” وهو من الانواع الدوائية المدعمه من وزارة الصحه داخل وجبات غذائية مع راكب مصرى مسافر الى جدة .

ذكرت مصادر جمركية بمطار برج العرب اثناء قيام ركاب طائرة خطوط “أير جو” باجراءات سفرهم الى جدة اظهرت الاشعه بجهاز “الاكس رأى” وجود أجسام غريبة معتمه داخل أمتعة الراكب “ا.ع . م” ويعمل عامل ، تم عرض الامر على محمود فرغلى مدير جمارك برج العرب تم تشكيل لجنة لفتح الحقائب الخاصة بالراكب تبين وجود ١١ علبة طعام من البلاستيك ملفوفة بورق فويل من الالومنيوم والوجبات عبارة عن كفته ودواجن مشويه وحواوشى ومخبوزات وجميعها محشوه بكميات من الادوية والتى بلغت ٥٦ الف أمبول ماركة “ايفا رول آس” .

تم العرض على محمد المنوفى مدير عام جمارك الموانئ الجوية الذى امر باحالة الراكب للنيابة العامه وتحرير محضر بالواقعة وحجز المضبوطات والتحفظ عليها .