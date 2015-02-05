ضبط إعلامي لبناني يهرب 103 آلف دولار حوّل جسده بمطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، القبض على إعلامى لبنانى حاول تهريب 103 آلاف دولار حول جسمه لدى سفره إلى بيروت مخالفا قوانين إنتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط اللبنانية رقم 307 والمتجهة إلى بيروت اشتبه مجدى حمدى، أمين الشرطة المعين على مدخل صالة السفر المخصصة لركاب الدرجة الأولى فى راكب لبنان “س . س” إعلامى ، كانت ملابسه منتفخة وأمام الرائد خالد صلاح، مشرف صالة السفر تم تفتيش الراكب ذاتيا والعثور على 103 آلاف دولار حول جسمه مخالفا قوانين إنتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب والذى يسمح بإصطحاب الراكب 10 آلاف دولار.

وأمر اللواء علاء الدين على، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بمنح الراكب 10 آلاف دولار ومصادرة باقى المبلغ وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة .

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