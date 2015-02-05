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سفير السعودية بالقاهرة: الملك سلمان يعشق مصر من أعماق قلبه

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سفير السعودية بالقاهرة: الملك سلمان يعشق مصر من أعماق قلبه سفير السعودية بالقاهرة: الملك سلمان يعشق مصر من أعماق قلبه

قال أحمد عبد العزيز القطان، سفير المملكة العربية بالقاهرة، إن التشكيك في موقف المملكة العربية السعودية المساند لمصر باطل، ولا يمكن لأى عاقل أن يستوعبه أو يفهمه.

وأوضح أن أول خطاب للملك سلمان بن عبد العزيز، أكد على استمرار العلاقات المصرية السعودية، وسيسعى لتوطيدها، مؤكدا أن العاهل السعودي يعشق من أعماق قلبه، وأنه سيسير على خطى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وأضاف في مداخلة لبرنامج “حقائق وأسرار”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على فضائية “صدي البلد”، مساء اليوم، أن محبة الشعب المصري في قلب العاهل السعودي، لا تقل عن محبته للشعب السعودي.

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