سفير مصر فى كانبرا يجتمع مع وفد من غرفة التجارة والصناعة العربية الاسترالية‎

اجتمع السفير حسن الليثى، سفير مصر فى استراليا مع وفد من غرفة التجارة والصناعة العربية الاسترالية، حيث استعرض سيادته مع الوفد آخر التطورات السياسية والاقتصادية فى مصر والجهود الحكومية لتوفير أفضل بيئة جاذبة للاستثمارات.

وأكد الليثى أهمية مؤتمر تنمية الاقتصاد المصرى المزمع عقده فى شرم الشيخ خلال الفترة 13-15 مارس 2015 وانه يمثل فرصة هامة للحكومات ولرجال الاعمال والمستثمرين للمشاركة والاطلاع عن قرب على الفرص المتوفرة للاستثمار فى السوق المصرى والذى يعد احد اكبر اسواق الشرق الاوسط . كما شرح السفير خلال اللقاء بالمشروعات القومية الكبرى الجديدة التى تتبناها الحكومة مثل مشروع السويس الجديدة ومشروع المركز اللوجستى العالمى لتجارة وتداول وصناعة الغلال والحبوب والسلع الغذائية وما سيترتب على مثل هذه المشروعات من نهضة فى الاقتصاد المصرى وما توفره أيضا من فرص كبرى للمساهمين المحليين والأجانب.

وقد أبدى الوفد اهتماما للمشاركة فى المؤتمر وأكدوا تطلعهم أيضا إلى إتمام الزيارة التى تم بحثها بين السفير الليثى ووزير التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية بولاية جنوب استراليا MARTIN HAMILTON SMITH خلال زيارة السفير إلى الولاية ، حيث يتوقع ان يقوم وفد يرأسه الوزير بزيارة إلى مصر ويضم عدداً من كبار المسئولية والعاملين فى مجال التجارة والصناعة والاستثمار وذلك لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات الممكنة.

كما أكد السفير على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل الخطوة التالية المهمة فى خارطة الطريق لاستكمال عملية التحول الديمقراطي كخطوة لبناء دولة ديمقراطية حديثة متطورة .