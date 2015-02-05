مصدر أمني: الأردن يفرج عن مرشد روحي كبير لتنظيم القاعدة

قال مصدر أمني أردني إن السلطات الأردنية أفرجت، الخميس، عن الشيخ أبومحمد المقدسي، المرشد الروحي الكبير لتنظيم القاعدة، الذي اعتقل في أكتوبر الماضي.

ولم يتضح على الفور سبب الإفراج عنه، الذي يأتي بعد يومين من نشر تنظيم «داعش» الإرهابي تسجيل فيديو يظهر حرق طيار أردني أسير حيا.

لكن مصدرا أمنيا آخر قال إن من المتوقع أن يدين المقدسي إحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا باعتباره «ضد مبادىء الدين».

وكان الشيخ، الذي علم نفسه بنفسه، يعتبر المرشد الروحي للزعيم القتيل للقاعدة في العراق، أبومصعب الزرقاوي، لكنه تبرأ منه لاحقا بسبب قتله المدنيين بصورة عشوائية.

وسجن المقدسي لعدة سنوات وأفرج عنه لفترة وجيزة في أكتوبر بعد أن انتقد زعيم تنظيم «داعش»، أبوبكر البغدادي.

ودفع توقيت الإفراج عنه في ذلك الحين بعض المسؤولين الأردنيين للاعتقاد بأن السلطات تريد أن تتيح له الفرصة لانتقاد «داعش» خوفا من انتقال عمليات المتشددين إليها.

وقال المصدر الأمني الأول إنه تم الإفراج عنه، الخميس، بناء على أوامر الادعاء.