شُكراً داعش

اسمع كلامى: داعش- فى ظاهرها- نقمة. لكنها- فى باطنها- نعمة. داعش هى نهاية المشروع المضاد للتاريخ، هى نهاية الحلم غير العقلانى، هى نهاية الهوس الدينى الطامح لاستعادة الخلافة الإسلامية. هذه الخلافة- بما لها وبما عليها- أدت دورها فى تاريخ الإسلام، ولكنها تحولت بمرور القرون- بفعل المطامع السياسية وصراعات السلطة- إلى عبء على الإسلام، وإلى سجن للمسلمين، وإلى صندوق مغلق يحترق فيه الزمن.

الإسلام لم يعد فى حاجة إلى خليفة، الإسلام- فى العالم المعاصر- أكبر من كل الخلفاء، المسلمون ليست مشكلتهم فى غياب الخليفة، مشكلتهم فى غياب العقل، فى غياب العدل، فى غياب الحرية، فى عدم القدرة على الاندماج، فى العجز عن التنافس فى ساحات العصر. لا يوجد- على الأرض- من يسعى لإخراج المسلمين من إسلامهم، عهد الحروب الدينية انتهى، عهد الاضطهاد الجماعى انتهى، الإنسانية المعاصرة أقرت حرية الاعتقاد، حرية التدين، ترفض الإكراه سواء على دخول الأديان أو على الخروج منها. تستطيع- فى أى مكان فى العالم- أن تعبد الله كما تشاء، سِراً- بينك وبين نفسك- إن أردت، وعلانيةً إن أنت أحببت، هذا هو عصر الحريات الأكبر، لا سلطان لأحد على قلبك وعقلك، هذا زمانٌ لا يُسأل فيه الناسُ عن أديانهم، هذا زمانٌ يُسألُ فيه الناس عن علومهم، عن اقتصادهم، عن إبداعاتهم، عن إنجازاتهم، عن إضافتهم للإنسانية، عن مستوى تفكيرهم وليس عن مستوى تكفيرهم، عن احترامهم لأنفسهم حتى ينالوا احترام الناس لهم.

اسمع كلامى: الإسلام- بدون الخلافة- أفضل. سقوط الخلافة حرر الإسلام من مؤسسة دنيوية عائلية سلطوية من بنى أمية إلى بنى العباس إلى بنى عثمان. القوة الروحية للإسلام- فى عقائده وأخلاقه وشرائعه- ليست فى حاجة إلى معاوية [بنو أمية]، أو أبوجعفر المنصور [بنو العباس]، أو السلطان عبدالحميد [بنو عثمان]. للأسف الشديد، تحولت مؤسسة الخلافة- تحت ستار الإسلام- إلى مؤسسة للوصول إلى المجد والسلطة، بالخديعة والمكر الذى تحول إلى تقاليد محفوظة يتوارثها الخلفاء، أو بالسيف والدماء ولو لزم فى سبيلها إراقة دماء المسلمين.

فى كل المراحل- التى تأسست فيها خلافة إسلامية جديدة على أنقاض خلافة إسلامية قديمة- كانت الدماء تجرى أنهاراً بين المسلمين المنحازين للخلافة الآفلة والمسلمين المنحازين للخلافة الصاعدة. قوةُ الإسلام تنبع من الإسلام ذاته. وسيدنا النبى [ص] لم يؤسس الخلافة بالمعنى الدينى الملزم، وإنما أسسها المسلمون- من بعده- لأنها فى ذاك الوقت كانت ضرورة لضمان استمرارية الدعوة المركزية إلى الإسلام.

هذه الخلافة- بعد ذلك- تحولت إلى ميراث عائلى، سجنت تاريخ الإسلام فى أقفاص ضيقة. لهذا فإن سقوط الخلافة- هو الفتح الأكبر- فى تاريخ الإسلام. سقوط الخلافة نزع الإسلام المختطف من أيادى ساكنى القصور من الخلفاء وأعاده إلى أصحاب الحق فيه، أعاده ليكون ملكاً للمسلمين المقبلين عليه بقوة الإيمان وليس بطموح السلطان، سقوط الخلافة كان الخطوة الأولى لتحرير الإسلام من الماضى المُثقل ليكون ملكاً للإنسانية فى مستقبلها المُترع بالأمل كما أراده الله ديناً للعالمين.

اسمع كلامى: بعد أربعة عشر قرناً من الآن فصاعداً، سوف يسجل التاريخ أن الإسلام بدون خلافة أفضل مليون مرة من الإسلام الذى عاش أربعة عشر قرنا تحت راية الخلافة. هذا التحول التاريخى يتقرر الآن، هذه الحروب التى تدور رحاها فى بلادنا سوف تحسم هذا الصراع، سوف نتحرر- فى وقت واحد- من استبداد وتخلف وقسوة وسيوف ودموية مشاريع وتنظيمات الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، وكذلك سوف نتخلص من ديكتاتورية وفشل وفساد وترهل الدولة الوطنية.

قطار التاريخ منطلق، وركب الزمان قاصدٌ إلى حيث تسير الإنسانية كلها، نحن لسنا استثناءً، ولن نكون استثناءً، من أشواق المواطن المعاصر، إلى الكرامة التى كتبها الله لكل بنى آدم، حقاً مقرراً بمجرد الانتساب إلى الإنسانية من لحظة مولدك.

اسمع كلامى: داعش فضحت الجميع، فضحت القدماء حين صورت لك- على الطبيعة- كيف كان يجرى تداول السلطة فى العالم الإسلامى، والمؤكد- تاريخياً- أن هذا كان هو ما يجرى فى أوروبا المسيحية كذلك، وكانت نهايتها حرب الثلاثين من 1618م إلى 1648م، حيث أصاب أوروبا مثل هذا الجنون الدموى الذى تراه فى بلادنا الآن، كل المذاهب المسيحية دخلت قى قتال عبثى، كان ضربة الإفاقة التى هزت رؤوسهم وضمائرهم وحررتهم من الكنيسة الإمبراطورية التى كانت تتشابه- بحكم التطور الاجتماعى والسياسى- مع مؤسسة الخلافة عند المسلمين. فكرة الإمبراطورية المسيحية انتهت بعد هذه الحرب.

وكذلك فكرة الإمبراطورية الإسلامية سوف تنتهى بعد الحروب القائمة، ومعها سوف تتبخر- وأقول للدكتور محمد البرادعى- نعم سوف تتبخر نضالات أكثر من ثمانية عقود من مطامح الإخوان، ومن لحق بهم من حزب التحرير، إلى القاعدة، إلى داعش، إلى أردوجان نفسه. ما أنجزته داعش- وهى دولة إسلامية على نصف مساحة سوريا، توحشت فى عدة شهور، ويحكمها خليفة للمسلمين- أنها عبّرت عما يخفيه الآخرون، فضحت جوهر الحلم الإخوانى، وعلام الغيوب- وحده- يعلم ماذا كان يفعل بنا وبكم المهندس خيرت الشاطر، والمهندس عاصم عبدالماجد، وغيرهما من مهندسى الخلافة.

اسمع كلامى: أردوجان مش فاهم حاجة، خلينى أشرح لسيادتك:

أولاً: الغرب- من أجل سايكس بيكو الأولى قبل مائة عام- استخدمنا نحن العرب، فى حكاية الثورة العربية الكبرى، لإسقاط الخلافة الإسلامية فى اسطنبول.

ثانياً: الغرب هو الغرب- من أجل سايكس بيكو الثانية التى نراها بأعيننا الآن، بعد حكاية الربيع العربى- استخدم مشروع الخلافة، واستخدم تركيا أردوجان، والتنظيم الدولى للإخوان، والاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بقيادة القرضاوى، واستحدث القاعدة، واستحدث داعش.

ثالثاً: الإسلاميون- مثل أردوجان- مش فاهمين، الغرب لن يستعيد لكم الخلافة التى أسقطها قبل مائة عام، الغرب يستخدم هبلكم وحنينكم لإنجاز سايكس بيكو 2.

خلاصة الكلام: مفيش خلافة.

أما سايكس بيكو الثانية فهى جبهة النضال الحقيقى لمن يفهمون، والله أعلم.