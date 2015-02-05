كيف بدت النجمات لحظة مغادرتهن الطائرة؟

بعد تطوّر وسائل الإعلام، ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لم يعد هناك حياة خاصّة للناس، وخصوصاً المشاهير، إذ إنّ عدسات المصوّرين تلاحقهم في كلّ زمان ومكان لتلتقط جميع تحرّكاتهم وإطلالاتهم، ثمّ لا تلبث صورهم أن تنتشر على شبكة الإنترنت، فتصل إلى هواتف أو كمبيوترات جميع الناس. لذلك، تحاول النجمات بشكل مستمرّ أن يُحافظن على إطلالات أنيقة وجميلة قدر الإمكان، حتى في أوقات السفر وفي المطارات. لكن كيف تكون إطلالاتهنّ بعد رحلاتهن الطويلة؟

أساليب مختلفة في الأناقة:

تختلف العادات من نجمة إلى أخرى. بعضهنّ يُفضّلن الراحة على الأناقة، وبعضهن مستعدّات للاستغناء عن الراحة بشكل تامّ من أجل المحافظة على أناقتهن. فاللواتي يُفضّلن الراحة يخترن دائماً الملابس المريحة والعمليّة كبنطال الجينز أو البنطال القطنيّ أو حتى الفستان الفضفاض، مثل ما تفعل Kate Hudson والممثلة الإنجليزية Keira Knightley وKristen Stewart، اللواتي لا يأبهن لعدسات المصوّرين ولا يُولين أهمية كبيرة لإطلالاتهنّ. لكنّ هناك فئة من النجمات تعتمد إطلالات للمطار ، تصلح كإطلالات مسائيّة، مثل ما تفعل Kim Kardashian وشقيقتها Khloe. والبعض الآخر، وهنّ الفئة الغالبة، يحاولن أن يوازنّ بين الأناقة والراحة، فيخترن ملابس منسجمة مع الموضة وعمليّة في ذات الوقت، من أمثال: Kendall Jenner، Angelina Jolie، Marion Cotillard وأمل علم الدين...

عناصر أساسية في إطلالات النجمات وقت السفر:

وأهمّ ما يُميّز إطلالات النجمات خلال أسفارهنّ حقائب اليد الكبيرة، التي تتّسع لجميع حاجياتهنّ على الطريق، بالإضافة إلى النظّارات الشمسيّة الكبيرة لإخفاء تعب العيون والأحذية ذات الكعوب المنخفضة والمريحة.

نصائح لسفر أنيق ومريح:

أفضل لباس يُمكن أن ترتديه لسفر هو بنطال قطني Legging مع قميص قطنيّ طويل فوقه، بالإضافة إلى حذاء مريح وحقيبة جلدية كبيرة أنيقة ونظارات شمسية. وعليك دائماً أن تحملي جاكيت بليزر على يديك لارتدائه لحظة الوصول، لأنّ باستطاعته أن يقلب إطلالتك العمليّة إلى إطلالة أنيقة؛ وببعض الاكسسوار الناعم يُضفي جمالاً من دون مبالغة.

يجب على المرأة، خصوصاً تلك التي تتعرض للأضواء بشكل مستمرّ أن تهتمّ بأناقتها بشكل دائم، على ألا تبالغ في ذلك، وأن تُعطي كلّ مناسبة حقها.

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