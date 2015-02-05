أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو..صدام حسين: “مبارك” مهد للتدخل الأمريكى وحصار العراق

Google+ Print
بالفيديو..صدام حسين: “مبارك” مهد للتدخل الأمريكى وحصار العراق بالفيديو..صدام حسين: “مبارك” مهد للتدخل الأمريكى وحصار العراق

تداول تشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع قديم للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، قال فيه إن المسئول عن الهزيمة فى حرب الكويت وحصار الشعب العراقى اقتصاديًا بعد ذلك وتردى أوضاعه هو الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك أولًا والملك فهد بن عبد العزيز ملك ثانيًا، وثالثا الغرب وإسرائيل.

وأضاف “صدام” مخاطبًا مجلس وزراءه ومستشاريه فى أحد المؤتمرات بعد حرب الكويت: “صحيح أن بوش هو من جوعكم، لكنه رجل أجنبى فى النهاية..ما الذى يأتى بـ”بوش” إلى أرض مكة وأرض الرسول ! لولا أنه وجد من فتح له الباب..اللى جابهم “فهد” ، ومن زور ومهد لهذه الفعلة الإجرامية وهذا المجئ بمعلومات استخباراتية، مستغلًا ثقل المعنوى هو “حسنى” ..هو من مهد لبوش أن يأتى هو والصهاينة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»

فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده»