بالفيديو..صدام حسين: “مبارك” مهد للتدخل الأمريكى وحصار العراق

تداول تشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو قديم للرئيس العراقى الراحل صدام حسين، قال فيه إن المسئول عن الهزيمة فى حرب الكويت وحصار الشعب العراقى اقتصاديًا بعد ذلك وتردى أوضاعه هو الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك أولًا والملك فهد بن عبد العزيز ملك السعودية ثانيًا، وثالثا الغرب وإسرائيل.

وأضاف “صدام” مخاطبًا مجلس وزراءه ومستشاريه فى أحد المؤتمرات بعد حرب الكويت: “صحيح أن بوش هو من جوعكم، لكنه رجل أجنبى فى النهاية..ما الذى يأتى بـ”بوش” إلى أرض مكة وأرض الرسول ! لولا أنه وجد من فتح له الباب..اللى جابهم “فهد” ، ومن زور ومهد لهذه الفعلة الإجرامية وهذا المجئ بمعلومات استخباراتية، مستغلًا ثقل مصر المعنوى هو “حسنى” ..هو من مهد لبوش أن يأتى هو والصهاينة.

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