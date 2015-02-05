تجنّبي هذه الأخطاء عند تصميم غرفة طفلك

يشكّل تصميم غرف نوم الطفل لذّة لدى كل أمّ، فتختار الشخصيّة المحبّبة لصغيرها للزينة، وتنسّق الألوان وورق الجدران والأثاث المناسب، حتى يبدو هذا المكان جذاباً ونابضاً بالمرح! لكن، ربما ترتكب كثيرات أخطاء، في هذا المجال، ما ينعكس سلباً على الطفل، سواء لناحية انتقاء ألوان تزيد من عصبيته، خصوصاً إذا كان سريع الغضب وكثير الحركة، أو تزيد من انطوائه... ولعل أبرز الأخطاء هو الإغفال عن مشاركة الطفل في اختيار مكوّنات مساحته، مع أنّ دعوته إلى هذا الأمر سيؤثّر عليه إيجاباً، وسيزيد ثقته بنفسه. لذا، يفضّل مناقشة الطفل في كل الأمور المتعلّقة به.

مهندسة الديكور نهلة مجلد تطلع قارئات "سيدتي نت" على أهم الأمور التي يجب مراعاتها عند تصميم غرف الأطفال:

- يجب مراعاة حاجات الطفل وهواياته في هذا المكان، فلكلّ سن اختيارات وميول.

- يُفضّل البعد عن توزيع كمّ كبير من قطع الأثاث بشكل عشوائي في هذه الغرفة، بل من المستحسن إيداع مساحات فارغة للسماح للطفل بالحركة.

- يُنصح بالاهتمام بعامل الإضاءة، علماً بأن توزيعها بطريقة خاطئة قد يؤثّر في العين، ويساهم في وقوع الحوادث للطفل لعدم التركيز، كما أنّ للإضاءة دوراً في إبراز جمال الغرفة.

- يُحبّذ اختيار ستائر محمّلة بأشكال مختلفة وبألوان مناسبة للطفل، وكذلك الأمر بالنسبة لطلاء الجدران. مثلاً: لو كانت ألوان الغرفة ذات لون محدد، يحلو استخدام ستائر ذات نقوش أو رسومات كرتونيّة محبّبة للطفل.

- يجب معرفة أن دور النافذة في الغرفة لا يقتصر على تهويتها ومدّها بالإضاءة الطبيعيّة، بل من الممكن أيضاً تحويلها إلى لوحة جماليّة عبر الرسم على زجاجها، أو إضافة عدد من الرفوف في الجزء السفلي منها، على أن تحتوي على "اكسسوارات" تعمل على الطاقة الشمسيّة في النهار وتعكسها في المساء.

- يُدعى إلى تجنّب استخدام ورق الجدران، فقد لا يتحمّل تجارب الطفل في سنواته الأولى بالرسم عليه وسرعة تمزيقه، وصعوبة تنظيفة، لذا يحبذ استخدام الطلاء بأنواعه للجدران.

- يوصى بإبعاد التلفاز أو الأجهزة الإلكترونيّة من غرفة نوم الطفل.

- يُنصح باستخدام سرير بطبقتين ومكتب بوجهين إذا كانت الغرفة ضيّقة ويشغلها ولدان، مع الاستعانة بصناديق التخزين ذات الألوان والرسومات الجذابة لتوفير المساحة.

- يجب تثبيت "الفينيل" على الأرضيّة لتفادي الحوادث، بالإضافة إلى وضع سجادة لتدفئة الطفل، ويفضل أن تكون هذه الأخيرة ذات أشكال كرتونيّة تبهج الطفل وتسمح له باللعب عليها.

ألوان...

1- ينصح مهندسو الديكور بعدم استخدام ألوان عدة في غرف نوم الطفل حتى لا يشتّت نظره، فلكلّ لون دلالة وأثر على نفسيّة الطفل. مثلاً: ان اللون الأحمر هو من الألوان التي تستبعد من غرفة الطفل حتى لا يحفّز على النشاط، ولكن يحبذ إضافته في غرفة الألعاب.

2- يحلو استخدام لون محدّد بدرجاته في غرفة الطفل، كما يُدعى إلى اختيار الألوان الفاتحة في الغرفة الضيقة، مع تخصيص جدار لورق جدران ثلاثيّ الأبعاد محمّل بالرسوم المحبّبة للطفل.

3- يميل البعض إلى استخدام اللون الزهري للبنات، والأزرق الفاتح للأولاد، علماً بأن هذه القاعدة تغيّرت في الآونة الأخيرة، فأصبح اختيار ألوان الفوشيا والبنفسجي والزهري يروج في غرفة البنت، والأزرق والأصفر والأخضر يبرز في غرفة الولد.

* لطلاء غرف نوم الطفل:

- ان مزج الأخضر والفوشيا يحقّق التوازن، فيما يثير الأصفر الانتباه، أمّا الأزرق فيوحي بالطمأنينة.

- ان ألوان الوردي والليلكي والأصفر هي الأكثر انتعاشاً وجمالاً.

- ان دمج الوردي الداكن والأخضر الداكن يجعل الأجواء أنيقة ودافئة، لكن يحبذ استخدام هذين اللونين في المساحات الواسعة.

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