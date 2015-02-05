كورتني كردشيان تتهم أختها بممارسة الجنس مع حبيبها سكوت ديسيك

يبدو أن الفضائح الجنسية والاجتماعية لن تمل من ملاحقة نجوم عائلة Kardashian، فبعد أن أثار Bruce Jenner جدلاً كبيراً بتحوله إلى امرأة، وبعد أن أعلنت Kim نيتها بالإنجاب من أم بديلة شرط أن تكون شقيقتها Khloe ، ظهرت إلى الواجهة فضيحة جديدة من شأنها أن تثير خلافات عائلية كبيرة إذا كانت صحيحة ومؤكدة.

وقد ذكرت صحيفة Hollywood Life أن Kourtney Kardashian البالغة من العمر 35 عاماً، وجهت اتهاماً خطيراً وجارحاً لأختها غير الشقيقة Kendall Jenner تدعّي فيه أن الأخيرة أقامت علاقة عاطفية وجنسية مع حبيبها ووالد أطفالها الممثل Scott Disick.

ووفقاً لما نشرت الصحيفة عينها، فإن Kourtney تأكدت من الأمر على طريقها الخاصة ومن مصادر رفضت الإفصاح عنها، كما تنوي محاسبة الطرفين لاستغلالهما حملها الأخير من أجل ممارسة الجنس.

وقالت Kardashian إن أكثر ما أثار غضبها وأشعرها بالإهانة، هو أن الخيانة أتت من أقرب الناس إليها، مشيرة إلى أنها لم تكن لتنزعج بهذا القدر لو خانها Scott مع سيدة غريبة.

يشار إلى أنه تردد مؤخراً أن الوالد الحقيقي لـ Khloe هو المغني الأمريكي Lionel Richie، حيث أن والدتها Kris Jenner عاشت معه في أوائل الثمانينيات علاقة عاطفية وجنسية، فيما كانت متزوجة من Robert Kardashian.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"