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بالفيديو: ميلا كونيس تبكي من أجل طفلتها

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الخميس 05-02-2015 16:03

يبدو أن دور الأمومة قد تغلب على حياة النجمة Mila Kunis المهنية، فقد اعترفت الممثلة أنها لم تتمالك نفسها عندما تركت ابنتها Wyatt Isabelle Kutcher في المنزل للمرة الأولى من أجل حضور افتتاح فيلمها "Jupiter Ascending".

وخلال حلولها ضيفة في برنامج " Jimmy Kimmel Live"، قالت Mila : "الخروج أصبح أمراً غريباً".

وتابعت: "كانت أول مرة أخرج فيها. أقسم بالله شعرت بالرعب عندما تركت ابنتي أول مرة بالمنزل لكي أحضر حفل الافتتاح أمس. كنت معها كل يوم في أول 4 أشهر من حياتها القصيرة. لقد بكيت. نعم، فعلت ذلك. الأمر غريب".

Mila Kunis في برنامج " Jimmy Kimmel Live":

وأوضحت الممثلة أنها لم تبكِ لأنها لا تثق بالشخص الذي يجلس معها في المنزل، إنما لفكرة أنها ليست متواجدة معها.

فقاطعها Jimmy Kimmel، مقدم البرنامج، متسائلاً إن كانت لا تثق بزوجها Ashton Kutcher في الاعتناء بابنتهما، فردت Mila ضاحكة: "أثق به فهو والد عظيم، لكنها الطريقة التي أحمل بها الطفلة والطريقة التي يحملها بها!".

يذكر أن Mila Kunis تحدثت في البرنامج أيضاً عن خسارة وزنها بعد الإنجاب بسرعة فائقة، موضحة أن الرضاعة الطبيعية مثل التمارين الرياضية، وأنها نشيطة جداً حيث تتنزه يومياً مع طفلتها.

 

 

 

 

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