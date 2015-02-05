كيت ميدلتون حامل بـ"ديانا"

أكدت مجلة!OK الأمريكية أن الدوقة Kate Middleton، التي ستنجب في شهر أبريل المقبل، حامل بفتاة.

وتحت عنوان "إنها فتاة" طبعت المجلة عددها الجديد الذي سيصدر في 16 فبراير، مرفقة إيّاه بصورة لدوقة كامبريدج وهي تضحك.

كما أكدت المجلة على غلافها أنها استطاعت الحصول على صور خاصة من اختبار الموجات فوق الصوتية المسؤول عن تحديد جنس المولود.

والمثير في هذا الخبر، أن المجلة أيضاً أكدت أن الأمير William وزوجتهKate يخطّطان لإطلاق اسم Diana على الطفلة تيمّناً باسم الأميرة الراحلة.

ومن ناحية أخرى، رفضت الملكة Elizabeth الثانية هذا الاسم؛ لما يحمل من ذكريات مؤلمة وإشاعات سيئة للقصر الملكي.

يذكر أن اسم " Diana" ليس الاسم الوحيد المطروح حالياً، فوفقاً لبعض المصادر، قد يُطلق على الفتاة الصغيرة اسم " Elizabeth" أو " Margaret" أو " Charlotte".