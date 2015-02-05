أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيت ميدلتون حامل بـ"ديانا"

Google+ Print

الخميس 05-02-2015 16:25

أكدت مجلة!OK الأمريكية أن الدوقة Kate Middleton، التي ستنجب في شهر أبريل المقبل، حامل بفتاة.

وتحت عنوان "إنها فتاة" طبعت المجلة عددها الجديد الذي سيصدر في 16 فبراير، مرفقة إيّاه بصورة لدوقة كامبريدج وهي تضحك.

كما أكدت المجلة على غلافها أنها استطاعت الحصول على صور خاصة من اختبار الموجات فوق الصوتية المسؤول عن تحديد جنس المولود.

والمثير في هذا الخبر، أن المجلة أيضاً أكدت أن الأمير William وزوجتهKate يخطّطان لإطلاق اسم Diana على الطفلة تيمّناً باسم الأميرة الراحلة.

ومن ناحية أخرى، رفضت الملكة Elizabeth الثانية هذا الاسم؛ لما يحمل من ذكريات مؤلمة وإشاعات سيئة للقصر الملكي.

يذكر أن اسم " Diana" ليس الاسم الوحيد المطروح حالياً، فوفقاً لبعض المصادر، قد يُطلق على الفتاة الصغيرة اسم " Elizabeth" أو " Margaret" أو " Charlotte".

 

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي