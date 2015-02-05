مرتضى يقرر تحويل كل تذاكر الزمالك وإنبي إلى دعوات

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل كافة التذاكر التي تمت طباعتها إلى دعوات يسلمها بنفسه لأعضاء النادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قام بطباعة خمسة ألاف تذكرة للبيع لجمهور الفريق الأبيض من خارج النادي ومثلها دعوات لأعضاء القلعة البيضاء.

ويقوم مرتضى منصور بتسليم دعوات بنفسه في مقر مكتبه بنادي الزمالك.

ولكن شرع منصور في اتخاذ الإجراءات لتحويل التذاكر المخصصة للبيع إلى دعوات يسلمها بمعرفته.

واستفسر مرتضى منصور من اتحاد الكرة حول إجراءات تحويل التذاكر المخصصة للبيع إلى دعوات وطلب من مدير النادي علاء مقلد تنفيذ هذا الإجراء.