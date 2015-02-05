جوزيه لـFilGoal.com: فيريرا قوي.. وقادر على النجاح مع الزمالك، بشرط

يرى الساحر البرتغالي مانويل جوزيه أن مواطنه جيزوالدو فيريرا قادر على النجاح مع الزمالك.. ولكن بشرط..

الزمالك أعلن التعاقد مع فيريرا حتى نهاية الموسم الجاري، وينتظر أن يبدأ البرتغالي ذو الـ69 عاماً عمله مع الفريق الأبيض عقب نهاية مباراة إنبي الأحد المقبل..

وتوجه FilGoal.com بالسؤال لمانويل جوزيه حول رأيه في تجربة فيريرا المنتظرة مع الفريق الأبيض، ليرد بقوله: "هو قادر على النجاح مع أي فريق.. لكن بشرط".

وأوضح جوزيه "جيزوالدو مدرب جيد جداً، وشخصيته قوية.. لكنه لا يحب التدخل في عمله".

ويعد فيريرا هو المدرب الرابع للزمالك هذا الموسم، بعد رحيل حسام حسن في بداية الموسم، ثم برتغالي آخر هو جيمي باشيكو، ليتولى محمد صلاح المهمة التي ينهيها بلقاء إنبي ليسلم الراية لفيريرا.

وأردف جوزيه "لو وجد فيريرا المناخ الملائم في الزمالك سيؤدي مهمة جيدة.. يستطيع النجاح مثلما فعل مع بورتو من قبل.. لكن لو كانت الأجواء متوترة فلن يساعده ذلك".

واستشهد جوزيه بتجربة فيريرا الأخيرة مع سبورتنج لشبونة قبل عامين، وتحديداً في يناير 2013.

وقال: "حين تولى فيريرا مهمة تدريب سبورتنج وقتها توقعت ألا ينجح بسبب المناخ السيء الذي كانت إدارة سبورتنج تعيشه.. بالفعل حدث ذلك وأقيل بعد أقل من خمسة أشهر ودون أن ينجح في تحقيق أي شيء"..

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب الدوري في نهاية الدور الأول في إطار سعيه لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ عام 2004.