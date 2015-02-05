الجيش ينشر فيديو لـ«إرهاب داعش».. ويتوعد الغزاة: مصر مقبرة

نشر المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، فيديو في صفحته على «فيس بوك»، مساء الخميس، يستعرض فيه مشاهد الإرهاب، التي تورط فيها تنظيم «داعش» في العراق وسوريا وليبيا.

وأشار المتحدث العسكري، في الفيديو الذي بلغت مدته نحو 18 دقيقة و19 ثانية، إلى العمليات الإرهابية، التي ضربت مصر بغرض تدمير المواصلات والحرق والترويع وتدمير دور العبادة وقطع الطرق واستهداف السياحة.

وكتب المتحدث العسكري في تعليقه على الفيديو: «لطالما ظلت مصر صخرةً تتحطم عليها أحلام الغزاة، ولقد عاهدنا الله والشعب المصري العظيم أن تظل مصر مقبرةً لمن أراد بأهلها سوءًا».

وقال إن «الإرهاب الجبان لا دين له، ولا وطن له»، مشددًا في ختام حديثه: «سيهزم الجمع ويولون الدبر، فإننا المصريون خير أجناد الأرض».

واستعان الجيش في ختام الفيديو بكلمات للشيخ الراحل، محمد متولي الشعراوي، الذي قال إن دينكم واضح وفطري»، داعيًا إلى عدم الاستجابة لمن سماهم «خصوم الإسلام».

وكان من بين كلمات الشعراوي: «لا نستطيع أن تكون كلماتنا من رأسنا قبل أن يكون قوتنا من فأسنا».