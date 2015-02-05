«أبو النصر» يصدر كتابا دوريا للتأكيد على تحقيق الانضباط في المدارس

أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخميس، الكتاب الدوري رقم (4) للتأكيد على تحقيق الانضباط في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك استكمالًا للاستعدادات النهائية للوزارة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2015/2014، والذي من المقرر أن يبدأ، السبت المقبل، بكافة المراحل التعليمية بجميع مدارس الجمهورية.

في سياقٍ متصل؛ صرح الأستاذ محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، بأن الكتاب الدوري المشار إليه، تضمن التنبيه بصفة مشددة على جميع مديري المديريات التعليمية، وكافة القيادات المعنية بالوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو النقاط التالية:

1- الاطمئنان على انتهاء جميع أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وجاهزيتها لاستقبال الدراسة.

2- الاطمئنان على وصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس.

3- إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية بالإدارات والمديريات داخل المدارس وعدم بقائها داخل مكاتبها للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

4- إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

5- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولًا بأول، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فيتم التأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الإلكتروني، مع متابعة التزام جميع المدارس بذلك.

6- الالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الانتماء للوطن.

7- متابعة التزام المدارس بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (234) لسنة 2014 بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس.

8- عدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية (سياسية أو حزبية)؛ حرصًا على عدم إقحام أبنائنا طلاب المدارس في الصراعات السياسية والحزبية.

9- إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وإحكام الإشراف عليها.

10- حسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم، وتخصيص مواعيد لزياراتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة.

11- حظر استخدام العقاب البدني للطلاب.

12- التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي وبصفة خاصة في فترات: (بداية اليوم الدراسي – الفسحة – موعد انصراف الطلاب).

13- التواصل والتنسيق الكامل مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة، لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الدراسة.

14- متابعة نظافة المدارس من الداخل (الأفنية – الفصول الدراسية – الطرقات – حجرات الأنشطة – دورات المياه-الأسوار .....إلخ).

15- متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس.

16- متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.