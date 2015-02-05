الخارجية الاميركية: التعاون المشترك لمكافحة الارهاب مازال قائما مع السعودية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين ساكي، أن التعاون المشترك بين بلادها وبين المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مازال قائماً ،موضحة ان ذلك يتم لمواجهة الجماعات المتطرفة.

ساكي قالت ان هذا التعاون يشمل تبادل المعلومات حول التهديدات المشتركة من تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة العنيفة .

> وتعليقا على إعدام “داعش ” للطيار الأردنى الكساسبة ،قالت ساكى .نحن نساند الشعب الأردني والحكومة الأردنية شريكتنا.،و قتل معاذ الشجاع كان عمل دنيء من شأنه أن يعزز موقف المجتمع الدولي بمكافحة داعش