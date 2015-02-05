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بدء تصوير الجزء الثالث لمسلسل “سلسال الدم”

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بدء تصوير الجزء الثالث لمسلسل “سلسال الدم” بدء تصوير الجزء الثالث لمسلسل “سلسال الدم”

كشفت الفنانة منة فضالى ان المخرج مصطفى الشال، بدأ تصوير مشاهده الجزء الثالث من مسلسل “سلسال الدم”،مؤكدة أن الجزءالثانى للعمل يحتوى الكثير من المفاجأت.
> مسلسل “سلسال الدم” بطولة عبلة كامل ،رياض الخولي، علا غانم، فادية عبد الغني،منه فضالي، رندا البحيري، رشوان توفيق، ،هادي الجيار، أميرة هاني، تاليف مجدى صابر، إخراج مصطفى الشال.
> منة تصور حاليا ايضا دورها فى مسلسل “وش تانى”، حيث تقدم شخصية “ريهام” الزوجة الشابة لرجل أعمال يؤدى دوره الفنان حسين فهمى، والتى تقع فى حب حارسه الخاص ،ويؤدى الدور الفنان كريم عبد العزيز.والعمل من تأليف وليد يوسف،إنتاج وإخراح وأئل عبد الله.

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