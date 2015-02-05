الخارجية تجتمع بسفراء الدول الآسيوية لإحاطتهم بجهود مصر ضد الإرهاب

عقد السفير ياسر مراد -مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية- اجتماعاً اليوم، مع سفراء الدول الآسيوية المعتمدين بالقاهرة، بهدف إحاطتهم علماً، بالجهود الحثيثة للحكومة المصرية، لمواجهة ظاهرة الإرهاب، حيث أكد السفير مراد أن هذه الحوادث، لا تزيد الشعب المصرى إلا عزماً على المضى قدماً، فى طريق التنمية والاستقرار، لبناء مصر الحديثة، بما يحقق تطلعات شعبها فى حياة أفضل.

وأضاف مراد، أن التحديات الجديدة والقائمة، التى تفرض نفسها ليس فقط فى بلادنا، وإنما على المستويين، الاقليمى والدولى، تحتم علينا العمل معاً، والبناء على أرضية مشتركة، تجمعنا لمكافحة التحديات الإرهابية المتنامية، بكل إصرار وقوة.

وأشار إلى، أنه من هذا المنطلق، نعول على الدول الصديقة، لمساندة جهودنا فى مواجهة هذا العدو المشترك، فالإرهاب لا يمثل تهديداً محلياً فقط، إنما تمتد تداعياته، لتمثل خطراً على الجميع.

كما أشار سيادته إلى أنه، من الضرورى التعرف بدقة على تطورات الأحداث الحالية فى مصر، وربطها بمحاولات جماعة الإخوان، للنيل من استقرار الوطن، ونشر العنف، للتأثير على الجدول الزمني، لتطبيق خارطة الطريق، الذى تمضى فيه مصر بقوة وثبات منذ 30 يونيو الماضى، بدءاً من الاستفتاء على الدستور، مروراً بالانتخابات الرئاسية، وانتهاءاً بالانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.