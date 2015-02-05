51 مرشحًا لـ «النواب» يجرون الكشف الطبى بمستشفيات الإسكندرية بينهم رموز بالوطني

استقبلت المستشفيات التى خصصتها مديرية الصحة بالإسكندرية وهما “شرق المدينة، والقباري”، اليوم الخميس، 51 مرشحاً للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، استعداداً لخوض الانتخابات.

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالإسكندرية باستقبال مستشفى شرق المدينة نحو 24 مشرحًا من دوائر المنتزه أول و ثان و الرمل أول وثان وسيدي جابر، كما تقدم إلى مستشفى القباري 27 من المرشحين في دوائر غرب الإسكندرية العامرية و مينا البصل و العطارين مرشح.

وأضاف المصدر أن من بين رموز الحزب الوطني السابقين الذين تقدموا لتوقيع الكشف الطبي “أحمد مهنا، البرلماني السابق عن الوطني، أمين عام حزب المؤتمر بالإسكندرية، و أحمد أبو النظر، القيادي السابق بالحزب الوطني، و مؤسس حزب نهضة مصر، و نجل راغب ضيف الله البرلماني السابق ،عن دائرة الدخيلة، أحد رموز الوطني، و محمد عبد الوارث عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني بدائرة مينا البصل”.