بان كي مون يدين القصف العشوائي للمدنيين في أوكرانيا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة القصف العشوائي للمدنيين في المناطق الحضرية في شرق أوكرانيا.، موؤكدا قلقه من معاناة المدنيين المحاصرين في مدينة دبالتسيف.

ودعا بان كي مون كلا الجانبين إلى إبعاد مواقعهما العسكرية فورا وبعيدا عن المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية.

> و أيد الأمين العام اقتراح رئيس مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتنفيذ هدنة مؤقتة لإخلاء المدنيين من دبالتسيف، كما طالببوقف إطلاق النار ،والعودة للعمل الدبلوماسي والسياسي بصورة عاجلة.

> وتفيد التقارير بأن ما يقرب من 5 آلاف شخص قد لقوا حتفهم منذ اندلاع النزاع في شرق أوكرانيا في شهر أبريل من العام الماضي.