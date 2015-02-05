أخبار عاجلة

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بان كي مون يدين القصف العشوائي للمدنيين في أوكرانيا

Google+ Print
بان كي مون يدين القصف العشوائي للمدنيين في أوكرانيا بان كي مون يدين القصف العشوائي للمدنيين في أوكرانيا

بان كى مون

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة القصف العشوائي للمدنيين في المناطق الحضرية في شرق أوكرانيا.، موؤكدا قلقه من معاناة المدنيين المحاصرين في مدينة دبالتسيف.

ودعا بان كي مون كلا الجانبين إلى إبعاد مواقعهما العسكرية فورا وبعيدا عن المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية.
> و أيد الأمين العام اقتراح رئيس مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتنفيذ هدنة مؤقتة لإخلاء المدنيين من دبالتسيف، كما طالببوقف إطلاق النار ،والعودة للعمل الدبلوماسي والسياسي بصورة عاجلة.
> وتفيد التقارير بأن ما يقرب من 5 آلاف شخص قد لقوا حتفهم منذ اندلاع النزاع في شرق أوكرانيا في شهر أبريل من العام الماضي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا