بالفيديو.. وليد شرابى: مرسى قال عن المصالحة:”أنا زى السوايسه الدنيا هايصه كده كده”

كشف المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر المفصول من القضاة إن نجل الرئيس المعزول محمد مرسى زار والده فى السجن وسأله عن مدى التفاوضات مع سلطات الدولة حول العودة مرة أخرى أو المصالحة مع الجماعة مقابل وقف أعمال العنف.

وأضاف شرابى فى مؤتمر وفد حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان بالولايات المتحدة الأمريكية، أن نجل مرسى فوجئ برد والده فى السجن قائلاً: “يابنى أنا عامل زى السوايسه.. الدنيا هايصه كده كده” بما يعنى عدم وجود مفاوضات وفى إشارة إلى أغنية بشرة خير التى ألفت خصصياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات السابقة ومتابعته للرأى العام.

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