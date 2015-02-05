وزير الأوقاف: داعش أداة لتنفيذ مخطط «سايكس بيكو» الذي أفسدته ثورة 30يونيو

كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن اتفاق مع وزارة التموين لإطلاق قوافل دعوية تصحبها قوافل تموينية تطرح سلعًا بأسعار مخفضة للمناطق العشوائية بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أولى تلك القوافل من المقرر أن تنطلق إلى محافظة الإسكندرية الأسبوع المقبل.

أضاف وزير الأوقاف، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة، اليوم، مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أن الوزارة ستعقد الاجتماع الأول لمنتدى السماحة والوسطية العالمي التابع للوزارة، على هامش المؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقرر عقده يوم 28 فبراير الجاري تحت عنوان “عظمة الإسلام وأخطاء المنتسبين إليه”.

ولفت “جمعة” إلى أنه اقترح على نظيره الكويتي الاتفاق على خطبة جمعة موحدة للدول العربية، على أن تكون مرة أو مرتين في الشهر بهدف تشكيل رأي عام موحد واصطفاف عربي ضد الإرهاب والتطرف.

وشدد وزير الأوقاف على أن الدعوات الإخوانية للجهاد المسلح، وفتاوى قاداتهم المحرضة ضد الجيش والشرطة مثل “وجدي غنيم وعبدالرحمن القرضاوي” تكشف حقيقة وطبيعة تلك الجماعات الإرهابية، مضيفا: “كما تكشف عن وقوفهم وراء كل الأعمال التخريبية والقتل التي تشهدها البلاد”.

وأكد أن “داعش وأخواتها” هم ذراع للقوى الاستعمارية في المنطقة لتنفيذ مخطط “سايكس بيكو” الذي أفسدته ثورة 30 يونيو، مؤكدًا على أنهم عملاء ومرتزقة يقومون بالحرب بالوكالة، بينما نحن أصحاب قضية ندافع عن ديننا ووطننا وأمتنا، مردفاً: “وكما قال رئيس الجمهورية، نحن بحاجة للنفس الطويل لأن الأعداء يلعبوا على وتر المعنويات”.

وتابع: “أين جمعيات حقوق الإنسان والحيوان العالمية مما حدث للطيار الأردني؟!”، مضيفًا: “على الجمعيات الغربية أن تنكسف على دمها وتقفل، فهي نصباية لمحاربة الدول العربية والإسلامية، ومقصلة على عالمنا الثالث ووصمة عار على جبين الإنسانية”.