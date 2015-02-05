تمكنت مباحث مديرية الامن، خلال حملة امنية مكبرة، من ضبط 9 قطع سلاح و2 خزينة و5012 طلقة، بعدة مراكز باسيوط.

حيث تلقى اللواء طارق نصر -مدير امن اسيوط- إخطارآ من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، بتمكن القوات من ضبط

> م. و. د فلاح، مقيم بصنبو وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع، ع. م. ع عاطل ومقيم بندر القوصية، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، واربع طلقات،و أ. ي. أ فلاح ومقيم بالعزية، وبحوزته بندقية آلية، ح. ب. ع سائق ومقيم بالزاوية، وبحوزته مسدس ماركة حلوان، وثماني طلقات و خزينتين، ع. ض. س عامل ومقيم بدوينه، وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع، و طلقتين.

ا . ح. ع فلاح مقيم بنزلة الأبلق، وبحوزته فرد رصاص محلى الصنع وطلقة، ه. م. ع سائق ومقيم بالغنايم غرب، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع، ع. أ . ع فلاح ومقيم ببنى ابراهيم، وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع، ح. ب. ح طالب ومقيم بالواسطى، وبحوزته بندقية آلية، ع. ح. ع فلاح ومقيم بالعونة، وبحوزته1000 طلقة بقصد الاتجار، ز. د. ح عاطل ومقيم بالعونة وبحوزته 4000 طلقة بقصد الاتجار. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ على حده.