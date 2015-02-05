تركيا تقدم مساعدات إنسانية لتركمان سوريا في ريف اللاذقية

قدم الهلال الأحمر التركي، وجمعية أتراك سوريا، (سورية تركية)، مساعدات إنسانية لمناطق في ريف اللاذقية، شمال غرب سوريا، تتضمن مواد غذائية، وألبسة، وأغطية، وذلك في إطار حملة؛ بدأتها الأخيرة في فصل الشتاء.

وأفاد منسق شؤون المساعدات في الجمعية محمد كومورجو، أن المساعدات التي قدمتها جمعية أتراك سوريا، جمعت من مناطق مختلفة من تركيا، وشملت 5 آلاف قطعة ملابس، و7.5 طن من الطحين، وشاحنة محملة بالحبوب، و1500 طرد من الأغذية الجاهزة، فيما قدم الهلال الأحمر التركي 3300 بطانية.

وأوضح كومورجو أن 6 شاحنات من المساعدات الإنسانية، وزعت في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية، والمناطق التي تقطنها غالبية تركمانية، والمعروفة من قبل التركمان باسم «باير بوجاق».