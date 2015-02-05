الجامعة العربية تدعو إلى مواجهة شاملة للإرهاب

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة المواجهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية المنتشرة فى العالم العربى لاقتلاع جذورها والحد من خطورتها، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع كل من مصر والأردن بعد تضررهما من هذه التنظيمات بعد تفجيرات شبه جزيرة سيناء وإعدام الطيار الأردنى معاذ الكساسبة حرقا على يد تنظيم «داعش».

وقال الدكتور نبيل العربى، أمين عام الجامعة، فى كلمته أمام الاجتماع التشاورى لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذى عقد الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة، نطالب بالمواجهة الشاملة لظاهرة الارهاب واقتلاعها من جذورها، ليس فقط على مستوى المواجهة العسكرية بل الفكرية والثقافية والدينية، وتطهير هذه العقول الضالة التي باتت تهدد استقرار المنطقة بأسرها وتسيء إلى الإسلام.

وأوضح «العربي»، أن هذه المواجهة الشاملة تتطلب جهودا عربية ضمن منظومة دفاعية فى اطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والعمل على إيجاد استراتيجية شاملة لمواجهة الارهاب، مشيرا إلى الدراسة التي طرحتها الجامعة العربية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بشأن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة التنظيمات والجماعات الارهابية والمتطرفة في المنطقة.

وشدد الأمين العام، على وقوف الجامعة العربية مع مصر في مواجهة الإرهاب المتصاعد الذي يطال الأبرياء وآخرهم الجنود المصريون في شمال سيناء، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي في قيادته للحرب على الارهاب، كما قدم له التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الأخير في شمال سيناء واستشهاد العشرات من الجنود المصريين الأبطال، وقال"إن الألم يعتصر الجميع في العالم العربي لفقدان العشرات من جنود مصر في هذا الحادث الأليم".

وأكد مساندة الجامعة لمصر وكافة الدول العربية في مواجهة هذا الهجمات البربرية الوحشية التي لا يتصور عقل أن تحدث في القرن الحادي والعشرين.

ووجه «العربى»، التعازي للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ولحكومة وشعب الأردن وأسرة الشهيد الطيار معاذ الكساسبة، الذي أعدم حرقا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا وقوف الجامعة العربية إلى جانب الأردن في هذه الفاجعة.

وأكد العربي ضرورة التحرك الفعال لإيجاد حلول للأزمات المستفحلة في المنطقة العربية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا، وبحث ما يمكن أن يقدم لمساعدة الدول والشعوب في المنطقة.

ودعا «العربي» في كلمته إلى ضرورة مراجعة الخطاب الديني ومنظومة التعليم في جميع مراحلها والبحث عن وسائل فعالة للقضاء على ظاهرة الإرهاب. ونبه إلى أن المنطقة العربية تشهد في هذه المرحلة اضطرابات غير مسبوقة وأحداثا جساما تنعكس على العالم العربي ودول وشعوب المنطقة.