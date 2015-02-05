أهالي عشش محفوظ يستقبلون “ليلي اسكندر” بهتافات منددة بالوحدات السكنية الجديدة

إستقبل أهالي عشش محفوظ بالمنيا، وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، الدكتورة “ليلي إسكدنر” بهتاف “مش عايزن وحدات سكنية” وذلك إحتجاجاً علي ضيق مساحتها، وتسليم كل أسرة وحدة سكنية واحدة، رغم أنهم كانوا يقيمون بمنازل مستقلة، مقامة بها أكثر من طابق قبل تطوير المنطقة.

وأشادت الوزيرة، بدور منظمات المجتمع المدني في التنمية، وطالبت بإستمرار هذا الدعم، كنوع من المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني، وقالت تسعى الوزارة إلى تنفيذ الخطة القومية، لتطوير المناطق، والأسواق العشوائية على مستوى جميع المحافظات.

وأضافت الوزيرة -خلال تفقدها لسوق الحبشي بمحافظة المنيا، والذي يعد أحد الأسواق العشوائية، التي قامت المحافظة بحصرها للعمل، علي تطويره- أن الوزارة تتعامل مع المناطق العشوائية، من منظور أن “الإنسان محور تطوير المكان”، حيث تعمل الوزارة في ثلاثة محاور، لتطوير المناطق العشوائية، وتشمل تطوير المناطق غير الآمنة، وتطوير المناطق غير المخططة، وتطوير الأسواق العشوائية.

من جانبه قال اللواء صلاح الدين زيادة -محافظ المنيا- “أننا نعمل علي بناء جسور من الثقة، مع قاطني المناطق العشوائية، للعمل على دمجهم ضمن المجتمع، وإشراكهم في جميع مراحل وعمليات التطوير”.

وحث المحافظ، سكان المنطقة بالمحافظة علي جمال ونظافة المكان، وأكد أن خطة التنفيذ ستكون خطة تنموية مجتمعية شاملة، تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة، وخفض معدلات فقر الأطفال ورفع الوعي الصحي والسلوكي للأسر.