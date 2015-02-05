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بالفيديو.. رئيس أركان الهيئة الهندسية يلتقي بمنتج أول فيلم سنيمائي يجسد أعمال قناة السويس

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بالفيديو.. رئيس أركان الهيئة الهندسية يلتقي بمنتج أول فيلم سنيمائي يجسد أعمال قناة السويس بالفيديو.. رئيس أركان الهيئة الهندسية يلتقي بمنتج أول فيلم سنيمائي يجسد أعمال قناة السويس

رئيس أركان الهيئة الهندسية

ألتقى اللواء كامل الوزير -رئيس اركان الهيئة الهندسية، والمشرف السابق على مشروع قناة السويس الجديدة- بمنتج أول فيلم سينمائي، يجسد أعمال مشروع قناة السويس الجديدة، للترتيب لمشاهدة الفيلم، ومعرفة مزيد من المعلومات عن أبطاله، وعلى رأسهم اللواء “كامل الوزير”، الذى يعد أحد أهم الشخصيات بالفيلم بجانب الرئيس ، والفريق مهاب مميش، وعدد من عمال ومقاولى وضباط وجنود المشروع.

وقال هانى عبد القادر-في تصريح خاص لوكالة أونا- أنه حريص على معايشة الواقع، الذى يتم فيه تصويرالفيلم، وأنه تلقى أتصالات من كبار النجوم، فور الاعلان عن الفيلم، للمشاركة فيه، وأن الكاتب الكبير، السيناريست “أحمد موسى” أنتهى فعليا من كتابة سيناريو الفيلم، بعد لقاءات مع الصحفي والإعلامي “هانى عبد الرحمن” صاحب فكرة الفيلم، و الذى يعد أكبر موثق،  وصاحب أرشيف للقناة الجديدة، منذ أول لحظات حفرها ليلا ونهاراً،  وحتى الان.

وتم تكريم السيناريست احمد موسى من الدولة رسمياً، عن تغظيته الصحفية والاعلامية للمشروع، لافتاً إلى أن هانى كشف له عن تفاصيل ومواقف إنسانية رائعة، ستكون مفاجأة بكل المقاييس، وتثرى العمل وتضيف له ابعادا أنسانية.

وقال انه أستمع من اللواء كامل الوزير، عن تفاصيل هامة عن المشروع، وحدد شخصيات حكومية تشارك فى الفيلم، منها “ناهد العشرى” وزير القوى العاملة، التى قامت بتنظيم عدد من قوافل الدعم، للعاملين بالمشروع، شملت ملابس وأغطية، وسلع غذائية ، وكشف هانى عن مفاجأة، بترجمة الفيلم إلى جميع لغات العالم، حتى يعرف العالم ماذا يدور من عمل داخل ، و وقوف الشعب خلف الرئيس، والجيش، والشرطة، فى أكبر مشروع فى العالم.

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أونا

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