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إيطاليا تزود قوات البيشمركة بأسلحة مضادة للدروع للتصدى لداعش

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إيطاليا تزود قوات البيشمركة بأسلحة مضادة للدروع للتصدى لداعش إيطاليا تزود قوات البيشمركة بأسلحة مضادة للدروع للتصدى لداعش

قالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان العراق الاربعاء إن إيطاليا زودت قواتها بسلاح جديد مضاد للدروع لتعزيز قدرتها على محاربة تنظيم “داعش”.

وتتلقى كوردستان منذ صيف العام الماضي أسلحة من دول غربية من بينها الولايات المتحدة وألمانيا لمواجهة المتشددين الذين يسيطرون على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا.

لكن الكورد يطالبون بمدهم بأسلحة ثقيلة في مواجهة تنظيم “داعش” الذي يتفوق على القوات الكوردية من حيث التسليح بعد أن نهب أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات من مخازن الجيش العراقي في حزيران الماضي.

وقال مدير إعلام وزارة البيشمركة العميد هلكورد حكمت إن “إيطاليا ارسلت نوعا جديدا من السلاح المضاد للدروع يسمى (FORGERE) مشابه لميلان الألمانية الى إقليم كوردستان”.

وأعبر ان السلاح الجديد سيكون ذو فائدة كبيرة لقوات بيشمركة كوردستان كونها بحاجة ماسة الى مثل هكذا سلاح، بحسب ما أورده موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأضاف حكمت أن “خبراء ايطاليين موجودون في كوردستان سيقومون بتدريب البيشمركة على كيفية استخدام هذا النوع من السلاح”.

ولفت إلى أن “دولة ايطاليا ومنذ بداية الحرب مع داعش قدمت الكثير من الدعم والمساعدة الى إقليم كوردستان، لكنها كانت في الغالب تشمل العتاد للأسلحة المستخدمة”.

وأوضح أن “دول التحالف الـ60 التي تقودها الولايات المتحدة قدمت جميعا الدعم الى إقليم كوردستان بأشكال مختلفة منها إنسانية وعسكرية وذلك عن طريق الدول السبع التي لها ممثليات في الإقليم”.

ويُنظر إلى قوات البيشمركة الكوردية بأنها الاكثر فاعلية على الأرض بعد أن تمكنت خلال الأشهر الاخيرة من إلحاق هزائم متكررة بداعش واستعادة معظم الأراضي التي خسرتها في آب الماضي.

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