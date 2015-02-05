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عودة إكرامي للتدريبات الجماعية.. وجاريدو يدرس الدفع به أمام الشرطة

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عودة إكرامي للتدريبات الجماعية.. وجاريدو يدرس الدفع به أمام الشرطة عودة إكرامي للتدريبات الجماعية.. وجاريدو يدرس الدفع به أمام الشرطة

عاد شريف إكرامي للتدريبات الجماعية للأهلي، مع وليد سلميان وحسام عاشور، ليصبح الثلاثي جاهزا لموقعة اتحاد الشرطة في الدوري المصري.

إكرامي سافر إلى لندن في إنجلترا لعدد من الأيام، وذلك لمتابعة حالة مرض ابنته.

ثم اطمأن الحارس الدولي على حالة ابنته، وعاد بها إلى .. وانتظم في التدريبات اليوم الخميس.

وعقب وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي للصحفيين "حالة شريف إكرامي جيدة.. انتظامه في التدريبات أمر رائع لنا".

وتابع "والأهم أنه اطمأن على حالة ابنته.. لكن قرار مشاركته يظل فقط في يد المدير الفني خوان كارلوس جاريدو".

ويلعب الأهلي أمام اتحاد الشرطة يوم السبت المقبل.

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