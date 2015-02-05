محافظ السويس يلتقي مع المتقدمين لمشروع إسكان الزواج الحديث.

عقد اللواء العربي السروي -محافظ السويس- لقاء اليوم بديوان عام المحافظة، مع المتقدمين لمشروع إسكان الزواج الحديث.

أكد المحافظ، بأن الأرض المخصصة لإقامة الوحدات السكنية، لمشروع الزواج الحديث، تم تسليمها للمهندس الاستشاري، لعمل المجسات والتصميمات الانشائية، استعداداً للأعمال التنفيذ بنهاية الشهر الحالي، وتصل مدة التنفيذ إلي تسعة أشهر، وذلك بعد توفير الاعتمادات المخصصة، من قبل صندوق التمويل العقاري، والذي تم توقيع بروتوكول معه، لهذا الغرض منذ عام تقريبا.

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولي تستوعب 1512 وحدة سكنية (نصف تشطيب)، علي أن تبدأ المرحلة الثانية لعدد 1512 وحدة أخرى، بمجرد وصول نسبة تنفيذ المرحلة الأولي إلي 50 %.

و أضاف اللواء السروي محافظ السويس، أن باقي المراحل تنفذ تباعاً بنفس الشروط، لحين الانتهاء من كافة ملفات الزواج الحديث، من عام 2001 – حتي عام 2006، وبنفس الشروط المعلن عنها وقت دفع إيصال التقديم، وطبقاً للأرقام المعلن عنها في نفس الوفت.

كما صرح المحافظ، بأنه يحق للمتقدمين أن يتقدموا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي تم فتح باب التقديم له في مكاتب البريد، لعدد 3144 وحدة جنوب مدينة الشهداء، ومنطقة الكبانون، مع عدم قيامهم بسحب ملفاتهم او مدفوعاتهم من ادارة التسكين بالمحافظة، للاستفادة من مميزات مشروع الإسكان الإجتماعي ( وحدات جاهزة للتسليم في 1/7/2015 – كاملة التشطيب ).

ولم تنجح جهود المحافظة، في التوصل لحلول مع هيئة البريد، لإعتماد الايصالات المدفوعة للمحافظة، كمقدم في مشروع الاسكان الاجتماعي.

واكد رئيس مكاتب بريد السويس، على ضرورة دفع مبلغ التقديم كاملاً، باجمالي 5100 جنيه كاملة، علاوة على صورة إيصال التقديم للمحافظة، بخلاف باقي المستندات المطلوبة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، باعطاء أولوية للمتقدمين من المشروع القومي للإسكان، في حالة تقدمهم لمشروع الاسكان الاجتماعي.

وأشار إلي أن أجهزة الكمبيوتر، لن تقبل اي ترتيبات اخرى بخلاف ذلك، وان اخر موعد للتقديم في جميع مكاتب البريد بالسويس ينتهي في 5/3/2015.