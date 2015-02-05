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حقائب L.Palazzo إبداع جديد يفيض بفخامة Versace

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حقائب L.Palazzo إبداع جديد يفيض بفخامة Versace حقائب L.Palazzo إبداع جديد يفيض بفخامة Versace

الخميس 05-02-2015 14:19

كشفت ماركة Versace عن أحدث إبداعاتها من عائلة حقائب Palazzo تحت اسم L.Palazzo. وتتألق L.Palazzo بجلد النابا المقصوص بالليزر، والذي يمنح تصاميم Palazzo لمسة من الخفة الرائعة، يضيف إليها البلاستيك الشفاف المزيد من العملية والتفرد.
ويعكس الرسومات الجريئة للحقيبة روعة تقنيات القص المبتكرة بالليزر التي تستخدمها دوناتيلا فرساتشي، المديرة الإبداعية للدار، في عرضها لتشكيلة موسم ربيع/صيف 2015، حيث طرحت حقائب L.Palazzo للمرة الأولى.
وتزهو حقائب L.Palazzo بلون أسود كلاسيكي، فضلاً عن باقة الألوان الربيعية الساحرة التي تشتهر بها علامة فرساتشي، مثل الأبيض والزهري والأزرق الفاتح؛ وستكون متاحة في جميع أرجاء العالم في تشكيلة فرساتشي لموسم ربيع وصيف 2015.

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سيدتي