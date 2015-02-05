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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية في أحمد البرقوقي

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أوفد رئيس الجمهورية عبدالفتاح كلا من العميد أركان حرب طارق محمد محمود، للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أركان حرب متقاعد أحمد مختار أمين البرقوقي، والعميد عبدالمجيد محمد سلامة، للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور سليمان عبدالستار خاطر وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء.

كما أرسل كل من العميد عمرو عصام الدين النادي، للتعزية في وفاة المرحوم عبدالرحمن الشاذلي، والعميد محمد رفعت عبدالصادق، للتعزية في وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد السيد رضوان، والعميد مجدي المصري، للتعزية في وفاة المرحوم فتحى عبدالقدوس ميخائيل، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء.

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