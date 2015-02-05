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Caudalie تبتكر إكسير الشباب

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Caudalie تبتكر إكسير الشباب Caudalie تبتكر إكسير الشباب

الخميس 05-02-2015 14:41

ابتكرت "كودالي"Caudalie مجموعة "بوليفينول سي"Polyphenol C المستخلصة من بذور ثمرة العنب بحماية البشرة ومكافحة عوامل الأكسدة. وتتسم هذه المركبات التي حصلت الشركة على براءة اختراع لاستخدامها في 1995 بقوة كبيلرة تزيد بـ10 الاف مرة من قوة الفيتامين E في محاربة الجذور الحرة .
للنساء اللواتي تجاوزن عمر الثلاثين ويرغبن بالحصول على مستحضرات عناية بالبشرة تتسم بمستوى عال من الفعالية. تقدم كودالي اربعة علاجات تعزز تألق البشرة وتعيد لها الإطلالة النضرة من الخارج والداخل.
تضم المجموعة:
السيروم :Anti-Wrinkle Defense Serum

سائل الحماية من التجاعيد :Anti-Wrinkle Protect Fluid Broad Spectrum SPF20

كريم العين والشفاه :Anti-Wrinkle Eye & Lip Cream

زيت طبيعي جاف مستخلص من النباتات : Overnight Detox Oil

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سيدتي