الأوروجواي تدين العملية الإرهابية في شمال سيناء

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الخميس، أن سفارة مصر في أوروجواي أفادت بأن الخارجية الأوروجوانية أصدرت بياناً قوياً أدانت فيه الهجمات الإرهابية، التي تم تنفيذها بشكل متزامن يوم 29 يناير الماضي في منطقة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.

أضاف البيان أن هذه السلسلة من الهجمات المتزامنة وقعت على بعد كيلو مترات معدودة من مقر القوات متعددة الجنسيات والمراقبين MFO الذي يتواجد به كتيبة أوروجوانية.

وكررت الحكومة الأوروجوانية في البيان التأكيد على موقفها الثابت الذي يدين بكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الأرهاب، كما قدمت خالص العزاء والمواساة إلى السلطات والشعب في مصر وكذا أسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة الوحشية